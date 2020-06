Sportmediaset - Verso Lecce-Milan, Pioli sta pensando di dare una chance a Leao

Per il Milan è tempo di pensare alla trasferta di Lecce di lunedì sera. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, nelle prove tattiche a Milanello, Pioli sta pensando di mantenere largo Rebic a sinistra con Leao che avrebbe la chance di giocare come punta centrale al posto dell'infortunato Ibrahimovic. Il portoghese, però, avrà a disposizione solamente due allenamenti più la rifinitura di domenica per provare a convincere il tecnico a puntare su di lui.