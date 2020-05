Tuttosport: "Domani riapre Milanello". Lavoro di riatletizzazione e di forza per i rossoneri

"Domani riapre Milanello": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che da ieri i giocatori del Milan si stanno sottoponendo ad alcuni controlli medici presso clinica "La Madonnina" di Milano. I test andranno avanti anche oggi e domani, quando, nel pomeriggio, potrebbe esserci i primi allenamenti nel Centro sportivo di Carnago. Per i rossoneri, che saranno suddivisi in tre gruppi da otto-nove elementi ciascuno e lavoreranno sui tre campi interni di Milanello, è in programma un lavoro riatletizzazione e di forza per recuperare smalto e resistenza nelle gambe.