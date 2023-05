In vista del derby di domani sera, valido per il ritorno delle semifinali di Champions League, il Milan svolgerà l'allenamento di rifinitura oggi pomeriggio alle 17 a Milanello. Dopo la seduta, i giocatori rossoneri resteranno in ritiro nel Centro sportivo di Carnago fino a domani sera quando raggiungeranno in pullman lo stadio di San Siro. Lo riferisce SportMediaset su Italia Uno.