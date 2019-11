Verso la Juve, esame del fuoco per Duarte

Con Mateo Musacchio che non recupererà per la gara di domenica sera contro la Juventus, ad affiancare Alessio Romagnoli al centro della difesa ci sarà ancora una volta Leo Duarte. Caldara non è ancora pronto per giocar dall'inizio e dunque sarà il brasiliano a scendere in campo dall'inizio. Per lui, dopo la prova non convincente contro la Lazio, sarà una sorta di esame del fuoco vista l'artiglieria pesante di cui dispone la Juventus. Duarte dovrà dare delle risposte concrete e importanti per dimostrare che i 10 milioni investiti su di lui.