VIDEO - La prima giornata di Mario Mandzukic a Milanello

Primo giorno da giocatore del Milan per Mario Mandzukic che, dopo la firma sul contratto questa mattina in sede, si è recato subito a Milanello per il suo primo allenamento in rossonero. Su Twitter, il profilo ufficiale del club di via Aldo Rossi ha pubblicato un video con le immagini della prima giornata del croato nel Centro sportivo di Carnago.