VIDEO MN - Milanello, arrivano i primi giocatori: Caldara, Kjaer, Pobega, Gabbia e Mirante

Fonte: Dal nostro inviato, Pietro Mazzara

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Come riferisce il nostro inviato, stanno arrivando a Milanello i primi giocatori rossoneri in vista del primo allenamento stagionale in programma alle 11.15: tra questi ci sono Mattia Caldara (è stato il primo a varcare i cancelli del Centro sportivo rossonero), Simon Kjaer, Tommaso Pobega, Matteo Gabbia e Antonio Mirante. Alcuni calciatori sono già presenti a Milanello da ieri sera, come per esempio Ante Rebic.