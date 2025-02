Anche Aston Villa e Tottenham su Joao Felix. Ma il Chelsea non vorrebbe cederlo ad una sua rivale in Premier League

Secondo quanto riferisce il The Telegraph, tra i giocatori del Chelsea che potrebbero cambiare squadra in questo ultimo giorno del mercato invernale c'è anche Joao Felix. Il Milan sta provando a prenderlo, ma il club londinese ha ricevuto offerte per l'attaccante portoghese anche da alcuni club di Premier League come Aston Villa e Tottenham. I Blues non vorrebbero però cedere l'ex Benfica ad una sua rivale nel massimo campionato inglese.

Questi i numeri stagionali di Joao Felix con la maglia del Chelsea:

PRESENZE PREMIER LEAGUE: 12

PRESENZE CONFERNCE LEAGUE: 5

PRESENZE EFL CUP: 2

PRESENZE FA CUP: 1

PRESENZE TOTALI: 20

MINUTI IN CAMPO: 947'

GOL: 7

AMMONIZIONI: 4