Atletico Madrid in pressing per Gyokeres: contattato lo Sporting per chiedere informazioni

Come da pronostico per Viktor Gyokeres c'è una folta concorrenza da battere. Oltre al Milan, infatti, sul prolifico attaccante svedese si sarebbe registrato l'interesse non solo dell'Arsenal ma anche dell'Atletico Madrid, che secondo il noto portale di notizie iberico AS, sarebbe addirittura in pressing per provare ad anticipare tutte le altre pretendenti.

I Colchoneros nelle scorse settimane avrebbero infatti contattato lo Sporting per chiedere informazioni in merito alla situazione di Gyokeres, ricevendo però una risposta piuttosto spiazzante: per acquistare il suo cartellino in estate serviranno 90 milioni di euro, cifra che l'Atleti al momento non sarebbe intenzionato ad investire, pur ammettendo il fatto che lo svedese piaccia, ed anche tanto, dalle parti del Civitas Metropolitano.

Nonostante questo, la società madrilena ha intenzione di fare comunque un tentativo per Gyokeres in estate, a patto però che prima vengano definite almeno due cessioni, ovvero quella di Angel Correa e Joao Felix.