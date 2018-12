Barcellona, offerta ufficiale per Christensen del Chelsea

Visto il grave infortunio di Samuel Umtiti, al Barcellona serve un difensore già a gennaio. Come riporta The Guardian, è stata già avanzata un'offerta ufficiale per Andrean Christensen del Chelsea. L'arrivo di Sarri in panchina l'ha relegato al ruolo di riserva e proprio per questo l'ipotesi blaugrana sarebbe gradita al giocatore danese.