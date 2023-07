Bayer Leverkusen, tegola Schick. L'attaccante è stato operato e starà fuori per altri tre mesi

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Brutte notizie per il Bayer Leverkusen, che perde fino a ottobre Patrik Schick. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale che specifica come l'attaccante ceco sia stato sottoposto in giornata intervento chirurgico per problemi all'inguine. L'operazione è andata a buon fine e il giocatore ha già cominciato la riabilitazione. Schick, 27 anni, non gioca da marzo ma in generale si trascina il problema da metà ottobre.

Sarà necessario per le aspirine cercare un attaccante che possa sostituire Schick nei primi mesi della stagione. Arrivato a Leverkusen nel 2019, Schick con le "aspirine" ha raccolto 90 presenze e segnato 41 reti.