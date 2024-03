Cancelo attacca Guardiola: "Ha detto bugie su di me"

Joao Cancelo, esterno del Barcellona, attualmente impegnato con la nazionale portoghese, ai taccuini di A Bola si è lasciato andare a uno sfogo ricordando i suoi anni al Manchester City e attaccando Pep Guardiola: "Guardiola ha detto bugie, non è vero che ero un cattivo compagno. Potete chiedere ad Aké o Rico: non ho avuto alcun complesso di superiorità nei loro confronti. Credo che, nel complesso, il Manchester City sia stato ingrato verso di me".

Recentemente in un'altra intervista l'ex Inter e Juventus aveva tessuto le lodi di Cristiano Ronaldo, suo compagno di nazionale: "Ha lottato 15 anni con Messi per il Pallone d'Oro, ma il culmine della carriera di un calciatore si colloca tra i 25 e i 32 anni. È un giocatore importante per noi, ma la nazionale non dipende interamente da lui, abbiamo molti giocatori di talento in squadra", ha assicurato il terzino 29enne a RTP Notícias. Un'affermazione davvero sorprendente ma non troppo.