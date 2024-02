Dall'estero: Conte favorito per la panchina del Milan ma c'è anche Graham Potter

Come riportato da Graeme Bailey per Hitc, per la panchina del Milan nella prossima stagione il favorito numero uno rimane Antonio Conte. Ma per sostituire Pioli il Milan si sta guardando attorno, e nonostante il contratto dell'attuale allenatore sia valido fino al 2025, i rossoneri sembrano intenzionati a cambiare a fine stagione e Conte potrebbe non essere l'unico sulla lista.

Bailey riporta che sulla lista dei nomi ci sarebbe anche l'ex manager del Chelsea Graham Potter, i cui risultati con i Bleus non sono stati esaltanti.