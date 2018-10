Il Milan ha deluso in questo avvio di campionato, alternando prestazioni convincenti a partite giocate decisamente sottotono. L’ultima uscita contro l’Inter della squadra di Gattuso ha deluso il tifo rossonero, sia per quanto riguarda il gioco che sotto...

È praticamente finita l’attesa di Andrea Conti, che dopo aver recuperato a pieno dall’infortunio al crociato, è pronto a tornare in campo. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il terzino destro tornerà in campo venerdì prossimo, al...

AC Milan e Invent hanno stretto una nuova partnership commerciale che vede l’azienda veneta, nata nel 2006 e specializzata nella realizzazione di soluzioni energetiche integrate ed ecosostenibili, diventare Official Green Energy Partner per la stagione...

Meglio tardi che mai, viene voglia di dire. Perché da un anno, quando c’erano i vari Kalinic e Andrè Silva, dico e scrivo che Cutrone deve partire titolare. E il 4 settembre scorso, qui su Milan news, ho invitato Gattuso a trovare una nuova formula per far coe...

R. Madrid, Ramos: "Conte? Il rispetto si guadagna, non si impone"

Real: Lopetegui non dirige l'allenamento

Milanello, questa mattina i rossoneri hanno lavorato in palestra

Gandini: "Io e Gazidis abbiamo concordato che non ci fossero le condizioni per un mio ritorno al Milan"

Higuain-Cutrone, l'intesa cresce e promette molto bene: con loro in campo insieme è come partire da 2-0...

Di Caro sulla Gazzetta: "Gattuso come Sandokan, la tigre è viva"

Ambrosini: "E' impensabile non far giocare insieme Cutrone e Higuain"

Abate a Sky: "Ad aprile saremo in lotta Champions, mercoledì gara da vincere. Su Cutrone..."

Sabatini: "Gattuso non è uno sprovveduto. Milan? Troppi acquisti che non sono titolari"

CIES, club che producono più professionisti: Milan terzo in Italia

MLS, obiettivo fallito per Ibrahimovic: i Galaxy non si qualificano ai playoff

Sconcerti: "Gattuso non ha tradito"

Seedorf a Sky: "Non sono stupito da Gattuso, grande professionista. Vedo miglioramenti e un plan chiaro"

WhoScored - Suso re degli assist: nessuno in Europa meglio del rossonero

Massaro: "Con il cambio di proprietà e l'arrivo Higuain, il Milan è competitivo per i primi posti"

Milanello, le immagini dell'allenamento odierno: rossoneri in palestra

Marani: "Milan, avanti con le due punte. In questo momento non si può fare a meno di Cutrone"

Abbiati a MTV: "Gattuso si prende le colpe per tutelare i giocatori. Se migliora la fase difensiva il Milan può andare lontano"

Euro-avversario, il Betis cade contro il Getafe: ora è 12° in classifica

TMW - Milan, due strade per Suso. O rinnovo o Atletico-Chelsea

Suso dedica il gol con la Samp a moglie e figlio in arrivo: "Questo è per voi!"

Real Madrid, via Lopetegui. Panchina provvisoriamente a Solari

Leicester: Ranieri affranto per tragedia

Cutrone-Higuain coppia da 30 gol ma ora Gattuso deve trovare la quadratura per blindare la difesa

L'UEFA celebra Cutrone: 5 gol in 9 presenze

Dall’Inghilterra: l’Everton fa sul serio per Ramsey, pronta...

Dal Brasile: Flamengo, aperta inchiesta interna per la...

The SUN - Chelsea, Icardi o Cutrone per sostituire Morata a...

Dall’Inghilterra: Sarri non stacca gli occhi da Romagnoli....

Tottenham, via libera alla partenza di Dembele

Oltre a Milan e Juventus, ci sarebbero anche due club inglesi su Aaron Ramsey, centrocampista dell'Arsenal in scadenza di contratto: secondo il Daily Express, infatti, anche Chelsea e Manchester United avrebbero messo gli occhi sul gallese che la prossima estate si muoverà a parametro zero.

