Dall'Inghilterra, il Newcastle punta Milenkovic: la Fiorentina chiede 45 milioni

Il Newcastle guarda in casa Fiorentina per rinforzare la difesa e secondo quanto riportato dal Sun il nome è quello di Nikola Milenkovic. Secondo il media britannico il club viola spara però molto alto, chiedendo 45 milioni di euro, provando forse a sfruttare le infinite possibilità economiche della nuova proprietà del club inglese, che ha già ingaggiato Chris Wood e Kieran Trippier in questa finestra di mercato invernale.