Dalla Francia: il PSG non ha abbandonato la pista che porta a Donnarumma

Qualche giorno fa, Leonardo, ds del PSG, ha dichiarato che un portiere non è al momento una priorità per il club parigino, ma i francesi non hanno comunque abbandonato la pista che porta a Gigio Donnarumma, per il quale hanno già presentato un'offerta al Milan (20 milioni di euro più il cartellino Areola, proposta rifiutata dai rossoneri). Lo riferisce oggi Le Parisien che spiega che la dirigenza del PSG sarebbe ancora dell'idea di prendere un grandissimo portiere in questa finestra di mercato estivo.