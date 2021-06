Dalla Spagna: Barcellona, Junior Firpo ad un passo dal Leeds

Il futuro di Junior Firpo, con ogni probabilità, non sarà al Milan: il terzino del Barcellona, come riporta Sport, è infatti ad un passo dal trasferimento al Leeds per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. I rossoneri lo hanno cercato a lungo negli ultimi mesi, ma ora il giocatore è vicino allo sbarco in Premier League. La chiusura della trattativa è attesa entro le prossime 48 ore.