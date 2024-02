Dalla Spagna, il Real Madrid non rinnoverà il contratto di Modric

Il Real Madrid ha deciso: il contratto di Luka Modric non sarà rinnovato. Dalla prossima stagione, dunque, il centrocampista croato non vestirà più la maglia delle merengues e sarà libero di trovare una nuova squadra. Secondo le informazioni riportate da Cadena SER, Modric sarebbe già a conoscenza dei piani futuri del club, che negli ultimi anni ha ringiovanito la rosa soprattutto nella zona mediana. Negli ultimi mesi l'ex Tottenham ha giocato poco, prevalentemente nei periodi in cui Camavinga e Tchoauméni sono stati infortunati.

Modric, a 38 anni, dovrà prendere una decisione sul suo futuro. Ha avuto offerte dall'Arabia Saudita - che però ha rifiutato - e tutto lascia pensare che continuerà a giocare. Sarà ancora il capitano della sua Nazionale ad Euro 2024, poi sarà tempo di cominciare una nuova avventura, dopo 12 stagioni al Real Madrid, che investì 42 milioni di euro strapparlo al Tottenham. Insieme a Ramos, Ronaldo, Marcelo, Benzema, Kroos e Casemiro ha segnato un'epoca, conquistando ben cinque Champions League e svariati altri trofei, oltre ovviamente al Pallone d'Oro del 2018.