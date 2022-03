Dalla Spagna: Lewandowski potrebbe firmare per l'Atlético Madrid

MilanNews.it

Robert Lewandowski potrebbe firmare per l'Atlético Madrid. Lo riporta El Chiringuito. Non ci sono trattative in corso ma la volontà del polacco e della sua famiglia, secondo quanto emerge dal programma spagnolo, è quella di trasferirsi in Spagna e che ai piani alti del club si starebbero già mobilitando. Il capocannoniere della Bundesliga è in scadenza di contratto nel 2023 con i bavaresi ma non c'è intenzione da parte del giocatore di rinnovarlo, anzi. La volontà è quella di andar via con un anno d'anticipo.