Dopo Dani Olmo, il Barcellona spinge per regalare a Flick anche Nico Williams

(ANSA) - ROMA, 10 AGO - Il Barca non ha mollato la presa su Nico Williams per ingaggiarlo e così poter formare la coppia d'oro della nazionale spagnola con Yamine Lamal. Il club azulgrana che sta insistendo con l'agente del giocatore e con l'Athletic Bilbao ha però posto una data limite per chiudere la trattativa: non oltre il 24 agosto quando i catalani affronteranno proprio la squadra basca. Il 22enne di Pamplona ha lasciato più volte intendere di voler continuare un altro anno con il suo attuale club. Pochi giorni fa, alla ripresa degli allenamenti dopo il permesso accordatogli per la partecipazione vittoriosa agli Europei, la stella spagnola ha registrato un video sui canali social dell'Atheltic con il tradizionale forza Athletic in lingua basca: "Aupa Athleticzales! Sono tornato! Non vedo l'ora di iniziare la stagione.

Andiamo Athletic!". I blaugrana cercano un "colpo di mercato" da presentare ai propri tifosi e da contrapporre a quello realizzato dal Real Madrid con l'arrivo di Kylian Mbappé. (ANSA).