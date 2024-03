Francia, Henry: "Olimpiadi? Non so chi potrò convocare tra i fuori età, ma c'è chi vuole venire". Si parla anche di Giroud

Dall'Under 21 all'Under 23 per i Giochi Olimpici. Thierry Henry guiderà la nazionale olimpica francese nella kermesse che si disputerà in casa, a Parigi, e nell'ultimo periodo è stato interrogato più volte circa le convocazioni. Ricordiamo che ogni commissario tecnico potrà scegliere per la sua selezione solo i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 in avanti più tre fuori età, i cosiddetti 'Over'. Le indiscrezioni raccontano che per la Francia potrebbero essere scelti nomi di spessore come Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé o Karim Benzema.

Intervistato da RMC Sport, Henry si è soffermato nuovamente su questo tema: "In tanti mi hanno contattato per chiedermi di venire alle Olimpiadi. Non faccio i nomi, ma credetemi che c'è parecchia gente che vuole essere convocata. Io sono sincero però, non ci sono certezze, ancora non so cosa succederà ma sento che i giocatori ne parlano. Giusto che si tratti quest'argomento, la gente vuole sapere. Mi scuso se la mia risposta può sembrare evasiva, ma credetemi che sono sincero".