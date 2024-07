Gattuso batte Mourinho in amichevole: 1-0 per l'Hajduk Spalato e rissa nel finale

Terza uscita stagionale e prima sconfitta per il nuovo Fenerbahçe di José Mourinho, che perde in amichevole contro l'Hajduk Spalato, squadra allenata da Gennaro Gattuso. Il risultato finale è stato di 1-0 per i croati grazie alla rete di Durdov.

Non è stata una partita facile da gestire: come riporta Fanatik, gli animi si sono accesi spesso (c'è stata in particolare una rissa scatenata da un alterco tra Livaja e Djiku, che sono venuti alle mani) e i due allenatori sono stati costretti ad entrare in campo per fare da pacieri. Una sconfitta ovviamente da peso specifico non rilevante, visto che si è trattato di un’amichevole di precampionato, ma c’è comunque un dato curioso: ad aver inflitto allo Special One il primo dispiacere della sua avventura turca è stato Rino Gattuso.