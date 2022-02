Il calcio USA duro contro Neymar: "Non lo vogliamo"

Dopo le dichiarazioni di Neymar sul suo futuro ("Ho dei dubbi sull'idea di tornare a giocare di nuovo in Brasile. Mi piacerebbe però giocare almeno una stagione negli Stati Uniti. Lì la stagione è breve, ci sono circa tre mesi di vacanza"), è arrivata ad ESPN la risposta stizzita di Don Garber, Commissario della Major League Soccer: "Non abbiamo bisogno di portare un grande giocatore alla fine della sua carriera solo perché ha deciso di ritirarsi qui. Se non vengono a rispettare il campionato e i suoi tifosi, non li vogliamo in MLS".