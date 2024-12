Inghilterra sotto shock: il portiere Hitchcock morto dopo un'aggressione

vedi letture

L'Inghilterra è sotto shock. James Hitchcock, portiere del Barton Town FC, è morto dopo essere stato aggredito in una serata fuori in seguito alle gravi ferite riportate.

Hitchcock era rimasto ferito domenica scorsa in un'aggressione alla stazione ferroviaria della città, è deceduto mercoledì in ospedale a causa delle ferite riportate alla testa. La polizia fa sapere che un altro calciatore è stato arrestato nell'ambito delle indagini: si tratta di Mckenzie Dicicco, attaccante con esperienze in vari club minori, che è stato arrestato e accusato di omicidio e rissa.