L'ex Ajax Promes condannato a 18 mesi di carcere

L'ex stella dell'Ajax Quincy Promes sta facendo parlare di sè più per questioni extra campo che di campo. Stando alle ultime notizie, infatti, l'attuale attaccante dello Spartak Mosca è al centro di una duplice questione giudiziaria che rischia seriamente di anticipare l'addio al calcio del classe '92.

Secondo il De Telegraaf, infatti, oltre alle accuse di traffico di droga che potrebbero costare a Quincy Promes ben 9 anni di carcere se confermate, l'attaccante olandese sarebbe stato condannato a 18 mesi di reclusione più 7000 euro di ammenda dalla giustizia olandese per aver accoltellato nel 2020 suo cugino per un affare di famiglia non andato come alla fine ci si aspettava.