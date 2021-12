La Nigeria ci prova: "Abbiamo parlato con Mourinho per il ruolo di ct"

Il presidente della FederCalcio nigeriana ha rivelato, secondo quanto riportato da testate locali, di aver contattato José Mourinho per il ruolo di CT: "Abbiamo parlato con tre grandi tecnici - ha spiegato Amaju Pinnick -, tra cui anche Mladen Krstajic che ha vinto in Israele. Stiamo facendo tutto il possibile e non dirò che non abbiamo parlato con Mourinho perché lo abbiamo fatto. Ci ha parlato anche il Ministro dello Sport e non c'è niente di male per noi".