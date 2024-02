Le Parisien - Mbappé lascerà il PSG: vuole il Real Madrid

Ulteriori dettagli sulla decisione di Kylian Mbappé di non rinnovare il contratto col Paris Saint-Germain in scadenza a giugno. Le Parisien scrive che il campione francese ha comunicato la sua decisione al presidente Nasser Al-Khelaifi nella giornata di martedì, subito dopo l'allenamento. E al contempo - si legge - ha chiesto al numero uno del club parigino di non rilanciare ulteriormente perché ha preso la sua decisione.

Mbappé - si legge - vuole provare una nuova esperienza nel corso della sua carriera e la scelta è ricaduta sul Real Madrid. C'è però ancora da trattare perché tra il campione francese e il club spagnolo non è stato ancora raggiunto un accordo. Mbappe ha giocato 30 partite con il PSG in tutte le competizioni in questa stagione, segnando 31 gol ed è già oggi il calciatore più pagato tra quelli che giocano in Europa.