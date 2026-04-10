Lutto nel mondo del calcio: è morto il vice allenatore della Polonia

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Dramma e lutto nel mondo del calcio: è morto Jacek Magiera, vice allenatore della nazionale della Polonia. Secondo quanto riportato dai colleghi di SportMediaset il tecnico, 49 anni e molto amato in patria, si sarebbe sentito male al rientro dalla corsa mattutina: vani gli sforzi di salvarlo all'ospedale di Wroclaw. Da giocatore e allenatore aveva legato la sua carriera in particolar modo al Legia Varsavia ed era stato in panchina 10 giorni fa nello spareggio mondiale perso dai polacchi contro la Svezia.

Il comunicato della federazione calcistica polacca pubblicato sui propri canali social: "La Federazione Polacca Calcio ha appreso con profondo cordoglio e immenso rammarico la notizia della morte di Jacek Magiera, secondo allenatore della nazionale polacca. La PZPN porge alla famiglia, agli amici e ai cari di Jacek Magiera le più sentite condoglianze. Al contempo, chiediamo di rispettare la privacy e la serenità dei suoi cari in questo momento così doloroso".