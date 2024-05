Marca - Theo Hernandez ad un passo dal Bayern Monaco

Secondo quanto riferisce Marca in Spagna, Theo Hernandez sarebbe vicino al trasferimento dal Milan al Bayern Monaco, squadra in cui ha militato suo fratello Lucas prima di passare al PSG. Il suo eventuale arrivo nel club bavarese potrebbe aprire definitivamente le porte alla partenza di Alphonso Davies, in scadenza di contratto nel 2025 e cercato dal Real Madrid.

Nel caso in cui invece il canadese non dovesse partire, il nuovo tecnico del Bayern, che verrà annunciato nei prossimi giorni, avrà a disposizione due tra i più forti terzini sinistri in circolazione, con la possibilità di farli giocare anche insieme con Davies in posizione più avanzata. Se questa indiscrezione di mercato dovesse essere confermata, Theo Hernandez lascerà il Milan dopo cinque stagioni.