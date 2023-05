Marca - Villarreal, anche il Real Madrid sulle tracce di Nicolas Jackson

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce Marca, Nicolas Jackson, attaccante classe 2001 del Villarreal, è finito nel mirino del Real Madrid in vista della prossima stagione. Il senegalese, autore quest'anno di 11 gol in 25 partite nella Liga, piace anche al Milan che lo sta valutando con attenzione (clicca qui per leggere l'anticipazione di Milannews.it).