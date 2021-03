Marsiglia, due pezzi pregiati in scadenza: su Thauvin e Amavi gli occhi di Premier e Serie A

Continuano ad aumentare i corteggiatori di Jordan Amavi. Il terzino sinistro dell'Olympique Marsiglia, in scadenza di contratto a giugno, piace in Italia, ma anche in Inghilterra ci sarebbero diverse società interessate. Secondo La Provence, nelle prossime settimane potrebbe aprirsi una vera e propria asta sia per lui che per Florian Thauvin, altro pezzo pregiato del club francese in scadenza di contratto.