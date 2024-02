Mbappé al Real Madrid, è fatta? L'ambasciatrice del PSG conferma tutto

Sembrerebbe essere finalmente giunta ai titoli di coda la telenovela relativa al futuro di Kylian Mbappé. in scadenza con il PSG al termine di questa stagione, la stella francese a partire dalla prossima giocherà esaudirà il suo sogno di giocare per il Real Madrid.

A confermare quest'indiscrezione i microfoni di Canal + Laure Boulleau, ex nazionale francese e attualmente ambasciatrice del Paris Saint-Germain: "Abbiamo l'impressione di aver già vissuto questa telenovela. Nel 2022 non avevo molte informazioni a riguardo ma adesso, per la prima volta, fonti abbastanza serie mi dicono che sia fatta. Sarei felice per lui se ciò accadesse".