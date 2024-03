Nuovo scout per il Milan: arriva Wes Beuvink dal Groeningen

vedi letture

Importanti movimenti si starebbero registrando all'interno dell'apparato dirigenziale del Milan. Stando infatti a quanto riportato dal noto portale di notizie olandese AD, a partire dal prossimo primo aprile in quel di Milanello lo scouting rossonero dovrebbe rinforzarsi col talentuoso Oldenzaler Wes Beuvink.

Il giovane scout olandese, appena 25enne, arriverà dall'FC Groeningen, il quale puntò completamente "al buio" su di lui nel lontano 2019 dopo averne notato le capacità tramite le analisi che faceva sui giocatori sui propri canali social. Dal 2020 Wes Beuvink è addirittura capo dell'area scouting dei biancoverdi, ruolo che dovrebbe per l'appunto lasciare il prossimo 1 di aprile per entrare a far parte della squadra guidata da Geoffrey Moncada al Milan.