Raphinha risponde a Ronaldinho: "Ha detto che non guarderà le nostre partite, ma ha chiesto i biglietti a Vinícius"

E' intervenuto così Raphinha, attaccante del Barcellona e del Brasile, rispondendo, come riportato da AS, alle forti dichiarazioni di Ronaldinho (leggi qui). "È stata una sorpresa non solo per me, ma per tutto il gruppo… Non aveva mai fatto una dichiarazione del genere in vita sua. Al contrario, ha sempre dimostrato il suo sostegno alla Nazionale. È stata una sorpresa per molte persone. Lo considero un idolo, un riferimento: tutti quelli che sono in Nazionale, non solo i giocatori, ma tutti quelli che lavorano qui lo vedono come un riferimento".

Prosegue ancora Raphinha: "Per noi è stato uno schock, Ronaldinho ha detto che non guarderà le nostre partite eppure qualche giorno fa aveva scritto a Vinicius chiedendogli dei biglietti per poter essere presente allo stadio...".