Ronaldinho tuona contro il Brasile: "Non guarderò nessuna partita, gli manca tutto"

Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho, si è aggiunto al coro negativo verso il Brasile. Il leggendario ex calciatore verdeoro si è scagliato contro la sua Nazionale dopo il pareggio in amichevole contro gli Stati Uniti (1-1), una partita che ha messo in luce le carenze della squadra alla vigilia dell'inizio della Copa America.

I commenti negativi sul gioco della Canarinha si sono fatti strada negli ultimi giorni, visto che la prestazione offerta è stata deludente e la Copa America praticamente alle porte. Così anche l'ex asso di Milan e Barcellona - tra le altre - ha deciso di infierire e buttare benzina al fuoco. In un'intervista rilasciata al canale Youtube 'Cartoloucos', la leggenda della Seleção ha assicurato: "Non guarderò nessuna delle loro partite. Gli manca tutto, lo spirito, la gioia, la dedizione? Dobbiamo giocare bene. Le cose non funzionano. Me ne andrò dal Brasile".

Dichiarazioni lapidarie e pesanti che gettano ancora più dubbi sulla squadra rilevata da Dorival Júnior, attuale commissario tecnico del Brasile, che invece spera di ricredere gli incerti e mettere a tacere i critici nel torneo intercontinentale che prenderà il via il 20 giugno. Per la Seleção il 25 giugno contro la Costa Rica.