Roan (BBC): "Il Chelsea sta preparando i documenti per tirarsi fuori dalla Super League"

"Il Chelsea sta preparando i documenti per tirarsi fuori dalla Super League". È quello che scrive Dan Roan, giornalista della BBC, su Twitter.

Nelle ultime ore il club inglese è stato fortemente criticato e un gruppo di tifosi ha marciato verso Stamford Bridge con il coro: "Questo non è più calcio".

Una notizia che si se si verificasse avrebbe del clamoroso, visto che i Blues sono uno dei 12 Membri Fondatori della Super League.

BREAKING

I understand Chelsea are now preparing documentation to request withdrawing from the ESL