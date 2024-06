Sfumato Sesko, l'Arsenal può virare con decisione su Zirkzee

vedi letture

Joshua Zirkzee è il nome più caldo al momento per il mercato rossonero. Il Milan è certo delle qualità del giocatore ed è disposto a pagare i 40 milioni della clausola che si attiverà a partire dal 1° luglio. A margine di tutto questo, il Diavolo avrebbe anche il benestare del giocatore con cui avrebbe anche un accordo sullo stipendio. Ciò che manca è l'intesa sulle commissioni con l'agente Kia Joorabchian: la richiesta iniziale è di 15 milioni e il club rossonero cercherà nelle prossime ore di limare la domanda del procuratore.

In tutto questo il Milan deve stare attento alla concorrenza estera. Nello specifico la notizia del rinnovo di Benjamin Sesko con il Lipsia rischia di far piombare alcune pretendenti inglesi - e dunque potenti economicamente - sulla punta olandese. Secondo CaughtOffside è in particolare l'Arsenal che potrebbe muoversi con decisione su Zirkzee nelle prossime ore. I Gunners avevano come obiettivo principale per l'attacco proprio Sesko e ora vireranno sull'attaccante del Bologna.