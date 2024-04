Spagna, Tebas contro i "pirati": "Stiamo perdendo miliardi di euro, ci rubano il prodotto"

Durante una evento sulla proprietà intellettuale, Javier Tebas è tornato a parlare della lotta alla pirateria. Secondo il presidente de LaLiga questo tema non è affrontato con la giusta importanza: "Se andate su Google e digitate 'Voglio comprare cocaina', non viene fuori nulla. D'altra parte, se si digita 'Calcio gratis' , escono decine di risultati.

Dobbiamo combattere la pirateria, perché se ci rubano il prodotto varrà molto meno. C'è stato un aumento quasi del 20%, sono miliardi di euro che stiamo perdendo. Su Telegram e Discord ci sono gruppi da 50.000 o 60.000 persone che ottengono link per visualizzare contenuti illegalmente. Questo accade anche su WhatsApp e Meta non sta collaborando per fare chiarezza su questo punto".

Tebas si è scagliato anche contro le misure legali adottate in ogni Paese che, secondo lui, rallentano questa lotta. Ha anche annunciato che sta lavorando sulla questione con gli Emirati Arabi Uniti: “Apriremo un laboratorio negli Emirati Arabi Uniti con il loro governo. Da parte loro c'è la volontà politica di condurre una vera lotta contro la pirateria. Lì legiferano più rapidamente che altrove".