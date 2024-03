Superlega, chiesta in Spagna la registrazione delle tre competizioni

La Superlega dovrà pur cambiare nome, ma questo non ferma la sua avanzata. Lo scorso 13 marzo la giustizia europea ha infatti confermato che la competizione d'élite non potrà chiamarsi Superlega o Superliga, dopo le contestazioni della 3F Superliga, il massimo campionato danese che ha ottenuto dall'Unione Europea la registrazione del proprio nome come marchio commerciale.

Ciò non di meno, come si diceva, la A22 Sports Management porta avanti il suo progetto. In particolare, secondo quanto riferito dal portale spagnolo Palco 23, specializzato in notizie legate all'economia sportiva, la società avrebbe richiesto la registrazione in Spagna dei marchi delle divisioni che dovrebbero comporre la competizione: Star League, Gold League e Blue League. La notizia sarebbe confermata dal Bollettino Ufficiale della Proprietà Industriale (Bopi) del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnolo.

L'esistenza di tre divisioni confermerebbe che il nuovo progetto, rinforzato dopo la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CJUE), dovrebbe distribuire i 64 club partecipanti in tre leghe. La prima, chiamata Star League, e la seconda, Gold League, dovrebbero prevedere sedici squadre, mentre la terza, Blue League, trentadue. Il progetto, secondo quanto assicurato dai suoi promotori, non sarebbe basato su un modello chiuso, poiché ci sarebbero "membri permanenti" e stabilirebbe un sistema di promozioni e retrocessioni annuali tra le tre divisioni per le quali è stata richiesta la registrazione presso l'Ufficio Brevetti e Marchi spagnolo.