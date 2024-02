The Athletic - Chelsea, Broja ha scelto: andrà in prestito fino a fine stagione al Fulham

Armando Broja ha scelto la sua nuova squadra fino al termine della stagione: l'attaccante del Chelsea, come riferisce The Athletic, si trasferirà infatti in prestito al Fulham (l'accordo prevede una commissione fino a 4 milioni di sterline per il trasferimento a titolo temporaneo fino all'estate).

Sul giocatore albanese c'era anche il Wolverhampton e pure il Milan avrebbe chiesto informazioni nelle scorse ore, ma alla fine a spuntarla è stato il Fulham.

🚨 Fulham to sign Armando Broja on loan from Chelsea. Agreement includes fee up to £4m for temporary move until summer. Wolverhampton Wanderers were also keen & AC Milan enquired but #FFC won race for 22yo striker @TheAthleticFC #DeadlineDay #WWFC #ACMilan https://t.co/1G9tVuW20N