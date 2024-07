0 acquisti. Il Milan è in ritardo. Caro Ibra, l'ambizione...

Domani l'inizio ufficiale dei lavori in vista della prossima stagione, che tra 40 giorni vedrà il Milan scendere in campo per la prima partita di campionato. Non sarà un raduno esattamente memorabile: senza facce nuove presenti, ma anche con la colonna degli acquisti completamente bianca. Ecco, la vera novità sarà Paulo Fonseca, un tecnico che dovrà provare a far ricredere la stragrande maggioranza del popolo rossonero, scettico sul suo valore.

Dopo aver tergiversato su più fronti ed essere ancora a secco di acquisti, la dirigenza è chiamata a realizzare i fatti.

"Chi aveva dubbi sull'ambizione del Club ora vede che dentro il Club succedono cose, stiamo lavorando" ha dichiarato Ibra giovedì in occasione della presentazione del Milan Futuro. Sicuramente l'Under23 è un progetto ambizioso, ma va detto che la cosa più importante resta la prima squadra ed è li che servirebbe alzare l'asticella, far succedere cose, positive s'intende.

Il cavallo vincente lo si vedrà al traguardo, le sentenze saranno alla fine, ma oggi altri Club si sono mossi davvero e anche bene, a differenza del Milan.

Questa è l'amara verità. L'Inter, già forte, ha preso Taremi, Zielinski, Martinez e non vuole fermarsi a questi. La Juventus ha realizzato il colpaccio Douglas Luiz, ha ingaggiato Di Gregorio, ha in mano Thuram e vuole arrivare a Koopmeiners. Il Napoli di Conte è vicinissimo a Buongiorno (il rendimento di Spinazzola e Marin lo si valuterà) e ha altri obiettivi importanti.

Arrivare al 7 luglio senza la punta, sapendo da mesi e mesi che Giroud sarebbe andato via, rappresenta un'evidente colpa della dirigenza. Il Club è in ritardo: far finta di niente non fa il bene della squadra. L'ambizione, in estate, la si valuta da queste cose e dal livello di obiettivi e rinforzi.

E allora in attacco Zirkzee, Morata o Lukaku? L'olandese potrebbe risolvere l'atavico problema del numero 9 per tanti anni, gli altri due invece porterebbero esperienza e affidabilità, ma in questo caso sarebbe un po' come rimandare una necessità, che è palese da diverse stagioni. Ci sono i pro e i contro. E' il caso però di prendere una decisione immediata e di non andare oltre, aspettando chissà cosa. Caro Milan, se ci sei batti un colpo...