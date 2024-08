Grande attesa: può essere la chiave del Milan. Rinnovi Theo e Maignan: Milan fiducioso. Ultimo acquisto, ecco da cosa dipende

L’esordio del Milan di Fonseca è stato tutt’altro che memorabile ma parzialmente era del tutto prevedibile. I rossoneri hanno cominciato il match con qualche giocatore fuori ruolo, vedi Saelemaekers adattato a terzino sinistro o Loftus-Cheek in mediana, altri con ancora pochi giorni di preparazione, e senza nemmeno un nuovo acquisto. Solamente nel finale è entrato Morata e i risultati subito si sono visti (lo spagnolo non è al meglio e salterà le partite contro Parma e Lazio). Questo Milan è ancora alla ricerca dell’equilibrio ma va trovato prima possibile per non perdere altri punti per strada.

Uno dei giocatori più attesi, che potrebbe essere la chiave per trovare la quadra, è sicuramente Fofana. L’acquisto del mediano francese è stato fondamentale e va inserito quanto prima. Purtroppo la trattativa con il Monaco è stata estenuante e si è conclusa solo al 15 agosto, ora Youssouf dovrà essere bravo ad inserire in tempi rapidi nel centrocampo milanista. Questa è la classica problematica di quando gli innesti vengono fatti a fine mercato e non all’inizio (ma vale per tutte le squadre).

Fofana con accanto Reijnders può essere una prima soluzione per avere più equilibrio in mezzo al campo. L’altro suggerimento è non utilizzare 5-6 giocatori offensivi contemporaneamente, almeno in questa fase iniziale in cui i giocatori devono amalgamarsi. Alzare il ritmo, trovare maggiore collegamento tra i reparti e avere una mentalità più battagliera, come ha giustamente suggerito Morata.

Sul mercato invece il lavoro non è finito. Ibrahimovic ha ammesso che stanno seguendo ancora Manu Kone e infatti ci sono possibilità di un affondo entro il 30 agosto. Ma cosa deve succedere perché il Milan faccia un ultimo acquisto? Devono partire tre giocatori stranieri a causa delle liste. I primi due sono Kalulu e Adli, il terzo è uno tra Bennacer e Thiaw. Considerando che il rinforzo potrebbe arrivare a centrocampo (vedi Konè) allora sembrerebbe proprio Bennacer il maggiore indiziato a partite. Ma deve arrivare l’offerta giusta e il Milan non vorrebbe fare grossi sconti rispetto alla cifra della clausola da 50 milioni. Discorso diverso se il Milan prendesse Silvano Vos dell'Ajax perché si tratta di un 19enne, e gli Under 22 non vengono conteggiati nelle liste. L’eventuale uscita di Pobega e Terracciano non conta per le liste in quanto italiani e non cambierebbe la situazione.

In conferenza stampa abbiamo chiesto a Ibrahimovic un punto sui rinnovi di Maignan e Theo Hernandez. Zlatan si è detto molto fiducioso, poiché il dialogo sta andando avanti e soprattutto perché il club ha mantenuto la promessa di non vendere nessun big (il riferimento è per Leao e i due francesi). Le trattative vanno avanti, il club si è detto ottimista di trovare un accordo con Theo e Maignan per trattenerli. Si entrerà nel vivo dopo il mercato, ma Ibra sul tema rinnovo si è esposto e ci ha messo la faccia.