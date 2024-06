Habemus MISTER o Habemus MISTEryum?

vedi letture

Dalla finestra del quarto piano, si affaccia il Cardinale Protodiacono. Il popolo rossonero sventola le bandiere, guardando quel balcone.

“Annuntio Vobis gaudium magnum: habemus MISTER! Eminentissimus ac reverendissimum…”

Improvvisamente si volta e viene chiamato dentro la stanza. Scompare dietro la lunga tenda bianca con i bordi rossoneri. I tifosi nel piazzale ammutoliscono. Gli inviati di tutto il mondo davanti alla telecamere esprimono la loro sorpresa.

“Was ist passiert?!?” esclama il telecronista della tedesca ZDF. “Che cosa è successo?“.

Accanto a lui, il collega della BBC cerca di spiegare ai fedeli britannici la situazione: "Perhaps he is not ready yet”. "Forse non è ancora pronto”.

A poco a poco, la piazza si svuota. Da quel momento comincia la lunga attesa. Chi sarà?

È confermata la voce legata all’arrivo di Fonseca, che prenderebbe il nome di PAULO III, dopo Paolo Todeschini e Paolo Barison? Non si sa nulla. Ogni giorno il direttore della sede si presenta alle centinaia di colleghi, radunati in Sala Stampa.

“Veuillez svp nous tenir au courant!!” urla l’inviato di TF1.

“Il Mister sta bene. Oggi ha mangiato un risotto leggero e una sogliola alla griglia“.

“Quando l’annuncio? Quando?” Sembra nervoso l’inviato spagnolo, con il suo accento marcatamente catalano.

“E’ presto! E’ presto!” dice sorridendo il capo comunicazione, mentre lascia la sala. Molti tifosi non vogliono lasciare la piazza. Gli occhi fissi verso quella stanza.

“Mah ,la settimana prossima dovrebbe essere quella giusta" dice uno speranzoso.

“L’abbiamo già sentita questa storia. Dicevano oggi o domani e tutto viene ancora rimandato" commenta uno più disincantato.

“Guarda, Guarda, si è mossa la tenda. Guarda è lui, è lui!!”

“Siamo sicuri che non sia una controfigura??? Qualcuno sostiene che non sia mai stato eletto, altri che dopo i primi commenti se ne sia andato“.

Intanto passano i giorni. I collegamenti dalla piazza si diradano. Alle 18 il punto della giornata con il capo ufficio stampa.

“Il Mister sta bene. Oggi ha mangiato un risotto leggero e una sogliola alla griglia!”

“Ancora con il menù!?!”. Non riesce a trattenere la sua impazienza uno che viene da Amburgo, che bofonchia poi in tedesco . "Ci vogliono dire qualcosa? Nicht nur seezungen! Non solo sulle sogliole“.

Arriva l’ingenuo del gruppo. "Direttore, sul mercato qualche novità?" Lo guardano tutti con commiserazione. “Ma ho detto qualcosa di sbagliato?”

Non gli rispondono nemmeno. Entra nella sala stampa un giornalista portoghese.

“Ho saputo quando verrà presentato!”

Tutti si affollano intorno con taccuini e registratori.

“La settimana prossima?” chiede il lettone.

“ Sarà entro metà mese!” afferma l’inviato della RSI, l’emittente della Svizzera Italiana.

Prima deglutisce l’ultimo pezzetto di un “pasteis de nata", il dolce tipico di Belem, poi rivela la sua verità.

“ Verrà presentato il giorno del raduno! Dirà le sue prime parole solo allora”.

Boato di delusione del gruppo dei giornalisti. Il più spiritoso ha ancora voglia di ridere.

“Adesso per un mese ci dicono che mangia un risotto leggero e una sogliola alla griglia ?!?”

Pochi hanno voglia di sorridere perché la prima riflessione è comune a tutta la stampa: che cosa scrivere o che cosa dire per un mese??? Qualche tifoso ha già appreso la notizia, sconcertato. Sfogliano i giornali, leggono i siti, ascoltano i servizi televisivi. Conte al Napoli, Thiago alla Juventus, Palladino alla Fiorentina, Italiano al Bologna, Maresca al Chelsea, Arne Slot al Liverpool, Farioli all’Ajax.

“Comunque... calma - Osa dire un ottimista milanista - siamo ai primi di giugno. Il ritiro comincia fra un mese e il mercato finisce fra tre. Magari ai primi di luglio compriamo un forte numero 9, un potente centrocampista e un bel terzino. Calma, dai, calma!”

“Taci aziendalista!” intima uno dalla faccia torva.

“Io sarò anche aziendalista, ma appena comunicano il giorno dell’inizio della campagna abbonamenti sono già lì in prima fila!”

Poi se ne va guardando in alto per capire se quella tenda si muova, rimuginando un pensiero.

“Tutto tace ancora. Quando ci diranno qualcosa? Abbiamo bisogno di una voce, di capire qualcosa, di divertirci con le speranza, di sognare il grande acquisto. Il mercato è una meravigliosa fiera delle illusioni. Non succede nulla, vogliamo sapere... non solo che mangia un risotto leggero e una sogliola alla griglia! VI PREGO... DITE QUALCOSA DI MILAN!!"