Il Milan non è l’Italia, il Milan è l’Europa. Strepitoso l’iceberg bollente. Attenzione, attenzione al mercato 2022. Quel Thiaw...

28 leoni, 28 pantere, 28 usignoli, 28 aquile reali. No, non ho contato male. Tutti i protagonisti hanno raddoppiato le loro energie, la loro determinazione, la loro attenzione, guidati da un iceberg bollente di nome Kjaer. Il Milan si è calato nell’atmosfera della Champions League, raccogliendo l’eredità dei loro grandi antenati.

I Grillo, gli Schiaffino, i Rivera, i Cesare e Paolo Maldini, i Rivera, i Pierino Prati, i Baresi, i Tassotti, i Savicevic, gli Shevchenko, i Kakà, Pippo Inzaghi. E mi perdonino i mille e mille giocatori che non ho nominato, stelle luminose che hanno illuminato il cielo di San Siro negli ultimi sessantacinque anni di Coppa dei Campioni. Sono tornati a casa emozionati, commossi, entusiasti i tifosi che sono arrivati da tutta Italia, da tutta Europa, da tutto il mondo per incitare i loro ragazzi, per avvolgere le vecchie tribune di San Siro con il loro affetto e con la loro passione. Un risultato che sta stretto a un Milan, vicino vicinissimo al raddoppio con due colpi di testa nel finale. CDK e Thiaw, che bella sorpresa il tedesco dopo l’ inizio timido della sua avventura rossonera, hanno sfiorato la meritata rete del raddoppio.

Il belga sta sbagliando gol facili, perseguitato da una sfortuna incrediibile, ma è entrato con un cipiglio e con una voglia che gli permetteranno di superare questi colpi della malasorte. Thiaw sta diventando l’idolo dei tifosi, che forse stanno lentamente ricredendosi sul mercato estivo. Un probabilissimo nuovo titolare per le future fortune del Milan. Un applauso, il mio come quello rivolto dai tifosi rossoneri, a Tatarusanu, sempre presente, sempre attento, sempre sicuro. Bravo “Serratura”, bravo vecchio rossonero! Chiudo con la gioia per avere avuto l’ennesima conferma di una vecchia convinzione che ho da sempre. Il Milan non è l’Italia, il Milan è l’Europa!!