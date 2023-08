Lasciate che dicano il Milan arriva quarto… Difesa: ecco dove Pioli deve lavorare sodo. Se CDK ha agenti “esosi” è un guaio per lui

È molto interessante il nuovo Milan. È molto interessante per una serie di motivi che provo qui a spiegare senza farla troppo lunga. Primo motivo: perché è reduce non da un mercato qualunque ma da un potenziamento della rosa, gradito per esempio dallo stesso Leao che la sera di Monza ha dato atto alla società dello sforzo compiuto. Questo giudizio del portoghese dimostra, sia pure a mesi di distanza, che le “preoccupazioni” di taluni (“senza Maldini non avremo chi è in grado di convincere calciatori ad accettare il Milan”) fossero semplici panzane, espressioni di chi non sa come gira il mondo del calcio. Secondo motivo: perché il Milan di quest’anno ha una spiccata caratteristica offensiva, a cominciare dal centrocampo per non parlare della ¾ dove, a onore del vero, dobbiamo ancora “testare” il talento di CHUKU e di Okafor arrivati in ritardo ma dei quali qualcosa abbiamo intravisto durante i primi allenamenti a Milanello.

Terzo motivo: perché, come ha ben spiegato Pioli martedì sera, grazie a Pulisic che “può giocare dietro la punta”, esiste la possibilità di passare da un sistema di gioco (4-3-3) all’altro (4-2-3-1) a seconda delle esigenze delle partite.

Per la prima volta, Pioli si è espresso in modo molto chiaro sul conto di Krunic. Alcuni sostengono che sia un suo pupillo, ho l’impressione invece che Krunic sia diventato un interprete fedele delle richieste del suo allenatore. Ci ha detto in pratica Pioli: 1) Krunic ha giocato a Monza perché non è distratto dalle voci di mercato; 2) la sua presenza in quella posizione di campo è fondamentale per l’equilibrio tattico della squadra.

Ecco allora le mie osservazioni critiche sulla prova di Monza: se hai un centrocampo a vocazione offensiva, non devi meravigliarti se poi c’è una certa sofferenza difensiva. In questo caso si può provvedere tenendo Krunic- o chi per lui- sempre a costante protezione ma non è sufficiente. Dove bisogna migliorare nettamente è sull’attenzione dei due difensori centrali, Thiaw e Tomori che spesso cadono in qualche errore, di posizione, di intervento, addirittura di postura come in occasione del gol di Colpani. I prossimi giorni, con la rosa al gran completo, possono essere decisivi. C’è da pedalare in modo tosto perché l’inizio del campionato non sarà una passeggiata.

Molti lettori di Milannews mi scrivono: serve un centravanti. Okafor è l’alternativa di Leao, da centravanti è un ripiego. Aspettiamo le prossime mosse di mercato e forse capiremo meglio il progetto di questa stagione.

Pronostici. Chi si meraviglia del fatto che il Milan venga considerato, dalle agenzie specializzate, al 4° posto dietro Napoli, Inter e Juve, quale candidato allo scudetto per il prossimo torneo, non deve assolutamente meravigliare. Lo sostiene anche qualche ex, tipo Bobo Vieri che magari non ha visto Reijnders, e manco lo conosceva prima che sbarcasse in Italia! È così da sempre. Ed è forse un piccolo aiuto per Pioli: sono altri che devono vincere la seconda stella e il campionato del mondo! Deve risolvere alcuni problemi (tattici) Pioli e accompagnare Leao al prossimo step per smentire questi pronostici. Rafa è già “caldo” al punto giusto, secondo i miei occhi.

I procuratori di CDK. Lo stop alla chiusura dell’affare CDK con l’Atalanta che, detta molto semplicemente, per le condizioni economiche previste sarebbe un piccolo capolavoro per il Milan, si presta a una elementare considerazione. Il ragazzo è guidato da agenti molto “esosi” che reclamano, in caso di riscatto, altre commissioni. Capite perché è costato così tanto e ha dato così poco?