Milan, c’è un giocatore che va preso subito. Lo stadio per la svolta. Difesa colabrodo: i motivi

Il test San Siro lo ha superato a pieni voti. Joshua Zirkzee si è dimostrato un giocatore capace di fare la differenza anche in uno stadio da 75 mila persone, e lo ha fatto sia contro l’Inter che il Milan in due momenti diversi della stagione. Elegante, forte atleticamente e tecnicamente, a tratti sembra danzare sul pallone, un grande numero 9 che può ancora crescere e migliorare in fase realizzativa. Le reti comunque non sono poche. Otto gol e due assist in campionato, più un gol e due assist in Coppa Italia, niente male per un 22enne.

Giustamente c’è chi fa notare che al Milan servono certezze, una punta da almeno 20 reti a stagione, ma quel tipo di attaccante costa il triplo e avrà un ingaggio probabilmente non in linea con il progetto Redbird. Attualmente il prezzo di Zirkzee si aggira sui 40 milioni, anche se c’è una forte concorrenza in Premier League, e sotto l’aspetto dell’ingaggio rientra nei canoni del Milan. Inoltre il club rossonero potrebbe giocarsi la carta Saelemaekers per abbassare i costi. Sono discorsi che verranno affrontati più avanti, al momento si registra un forte gradimento verso l’olandese e la volontà di tenere la porta aperta verso questo talento. Ma se ci fosse la possibilità di prenderlo, il Milan non dovrà indugiare.

Il club sta facendo di tutto per avere lo stadio di proprietà. Recentemente è stato approvato l’acquisizione di alcuni terreni dell’area San Francesco, nella città di San Donato Milanese, dove sorgerebbe il nuovo impianto sportivo rossonero. L’azionista di controllo del club aveva già versato nel bilancio chiuso a giugno la cifra di 40 milioni di euro. E’ stato ufficialmente aperto il percorso per l’accordo di programma per la variante urbanistica con il comune di San Donato, un ulteriore e importante passo avanti. Solamente con il nuovo stadio il Milan potrà effettuare un grande salto in termini finanziari e di fatturato, e di conseguenza sul calciomercato. Il tema stadio continua ad essere sottovalutato da molti, ma al momento è l’unica strada per rendere il club più competitivo. Inoltre con l’ok per la costruzione del nuovo impianto ci saranno molti più investitori stranieri che vorranno acquistare il Milan, ma a quel punto il valore del club supererà i due miliardi di euro.

25 gol subiti in 22 partite di campionato sono troppi. Errori individuali ma soprattutto errori di reparto. La sensazione è che il Milan sia una squadra con poco equilibrio difensivo, e che difetti proprio in modo strutturale nel difendersi. Conta molto l’atteggiamento in campo e le disposizioni tattiche dell’allenatore, che però fino ad oggi non è riuscito a trovare dei correttivi per migliorare il Milan. La formazione rossonera ha buttato già una quantità elevata di punti a causa di una copertura difensiva poco efficace. E insieme agli infortuni che hanno falcidiato la squadra tra novembre e dicembre, sono i due problemi reali che il Milan si sta portando dietro da inizio anno.