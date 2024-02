Milan pazzo. Ancora Giroud e Jovic, crisi Maignan. Mercato desolante. Ibra, il minimo su Pioli...

Ormai bisogna rassegnarsi: il Milan è destinato a prendere spesso gol e a doverne fare uno in più per vincere, concetto tra l'altro espresso alla vigilia da Pioli.

Cosa riuscita ieri e con l'Udinese, ma fallita col Bologna. Filosofia pericolosa se vuoi essere una grande squadra e che rischi di pagare ancora di più quando affronterai squadre più forti. La speranza è che il ritorno di Bennacer possa aiutare a ritrovare almeno un po' di equilibrio. Ancora una volta Giroud timbra e fa assist: giocatore eterno che merita una conferma per la prossima stagione, così come Jovic. L'ex viola riesce a fare come pochi la riserva: entra e segna, come faceva un certo Tomasson. Il gol di Gabbia è per lui anche il meritato premio a un ritorno al Milan davvero convincente. Per Maignan invece dobbiamo parlare di crisi: l'erroraccio di ieri evidenzia un periodo davvero negativo. Troppi errori non da Maignan: la spiegazione è difficile da trovare e il solo tema contratto non può spiegare una simile involuzione.

Si è chiuso un mercato decisamente deludente. Il difensore non lo chiedevamo noi, ma lo chiedeva Pioli: in Europa un giocatore in prestito per 6 mesi che avrebbe potuto dare una mano lo si sarebbe potuto trovare anche con facilità. Il "non prendere tanto per" è una scusa di chi non vuole fare e si accontenta di essere in linea con l'obiettivo e cioè entrare nei primi 4 posti. Tra il non riuscire a prendere un difensore da 30 milioni e non prendere nessuno c'è una bella differenza, senza considerare, poi, che anche a centrocampo la coperta è corta.

Infine un commento al virgolettato di Ibra di venerdì rilasciato alla Gazzetta ("Pioli è il nostro allenatore e siamo contenti di lui" ndr): ecco, ha detto proprio il minimo sindacale. Diverso sarebbe stato confermarlo anche per la prossima stagione, come previsto dal contratto: non lo ha fatto, perchè non è nelle intenzioni. Tentativo, dunque, di placare certe voci e notizie, che però credo non risulterà così efficace.