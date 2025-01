Rimonta epica! Che vittoria!! Impatto eccezionale di Conceição! Mercato: il Milan si muove su un attaccante e non solo

vedi letture

Notte incredibile a Riyad!! Il Milan ha battuto l’Inter dopo una rimonta storica e ha portato a casa l’ottava Supercoppa italiana della sua storia. Impatto eccezionale di Sergio Conceição sul mondo rossonero. Due vittorie contro Juve e Inter e il primo trofeo conquistato sulla panchina rossonera. Che gran peccato non aver puntato fin dall’estate su un allenatore con questa fame e determinazione.

Ma è la notte degli elogi perché il Milan era dato per battuto da tutti prima della finale contro i nerazzurri invece è uscita fuori una grande partita. Dove tutti hanno dato il massimo. Theo Hernandez con gol e assist e una partita alla vecchia maniera, un Leao che ha spaccato il match con il suo ingresso nella ripresa, un Pulisic eccezionale, ragazzo di qualità incredibile. Ma l’accetto lo vogliamo mettere sul nuovo allenatore. In una settimana ha capovolto il mondo Milan e ha ridato fame e orgoglio alla squadra. Belle e sincere le sue lacrime a fine partita, grande emozione dopo la conquista del trofeo nel derby. Conceição è il nuovo condottiero del Diavolo, ora cominci la rimonta in campionato per arrivare nei primi quattro posti.

Conceição è il primo allenatore straniero a vincere un trofeo alla guida del Milan tra tutte le competizioni a partire da Nils Liedholm nel 1978/79 (uno Scudetto in quel caso). Conceição è l’allenatore del Milan che ha impiegato meno partite (due) per vincere un trofeo nella storia del club rossonero tra tutte le competizioni dal 1929/30; fin qui il record apparteneva a Vincenzo Montella (al 18° match vinse la Supercoppa Italiana nel dicembre 2016).

Si sfrutti questa scossa per ripartire in serie A con una super rimonta, proprio come avvenuto nella ripresa contro l’Inter. Bisogna centrare l’obiettivo quarto posto a tutti i costi. Per farlo la società dovrà rimediare a qualche errore di valutazione fatto in estate e dovrà mettere a disposizione del nuovo allenatore qualche pedina in più sfruttando il mercato di gennaio.

L’idea principale è prendere un’attaccante che possa giocare sia esterno che nella posizione centrale, e come prima cosa si cerca di lavorare sugli esuberi delle big d’Europa. Marcus Rashford può essere un’opportunità per sei mesi perché in uscita dal Manchester United dopo l’arrivo del nuovo allenatore Amorim. Il 27enne inglese gioca come ala sinistra ma può essere adattato pure come attaccante centrale. Il Milan e lo United ne stanno già parlando, ma va trovata la quadra dal punto di vista dell’ingaggio con i Red Devils che dovrebbero contribuire in modo importante al salario di Rashford.

Contestualmente uscirà un giocatore dalla rosa, o addirittura due. Jovic è sempre con le valigie in mano ma nelle ultime ore si sta facendo seria la cessione di Okafor al Lipsia. Sondaggi approfonditi dei tedeschi che potrebbero acquistarlo a titolo definitivo. La partenza dello svizzero andrebbe a spianare la strada per l’arrivo di un altro acquisto. Per giugno si lavora a Samuele Ricci del Torino, e le cifre sono abbastanza alte, ma il Milan vuole più italiani in rosa e sta trattando con i granata. Per gennaio invece il Milan potrebbe chiudere Bondo del Monza se arrivasse un accordo economico tra club non troppo dispendioso per i rossoneri.