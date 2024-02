Scusate la provocazione ma insisto: è meglio che il Milan… esca subito. Abate studia da grande allenatore

So bene che scandalizzerò un po’ di lettori e in particolare il mio amico Carlo Pellegatti ma voglio provare a spiegare perché ritengo l’eliminazione immediata dall’Europa league l’ancora di salvezza dell’attuale stagione del Milan. Conosco perfettamente l’obiezione immediata: ma come il Milan esce anche dall’Europa league e “salva” la stagione? Il mio è un paradosso naturalmente e vi chiedo umilmente di seguirmi per qualche riga così da capire dove voglio andare a parare. Avete dato un’occhiata al prossimo calendario del Milan? Per estrema sintesi: tra campionato e doppio spareggio Europa league con il Rennes dovrà giocare 6 partite in 19 giorni, una ogni tre giorni più qualche ora a disposizione per recuperare forze ed energie. Riuscisse nell’intento di superare il Rennes -che non è un rivale comodo- Pioli e i suoi dovrebbero prepararsi ad altre settimane scandite da questa sequenza, giocare cioè tra giovedì e domenica in occasione degli altri turni di Europa league, mai di lunedì perché il computer della Lega serie A -un autentico fuoriclasse per come ha sistemato ad esempio il recupero di campionato dell’Atalanta- difficilmente lo prevederebbe. Molti di voi potrebbero dirmi: ma scusa il presidente del Milan Scaroni, che tra l’altro occupa un posto nel consiglio direttivo della Lega di serie A, non potrebbe eventualmentesegnalare l’esigenza al famoso computer? L’unica risposta a disposizione è la seguente: ….se si occupasse della materia. Chiudo con una riflessione da anziano: fosse accaduto in altri tempi, beh sicuramente qualche scrivania sarebbe stata rovesciata!

Per concludere: è meglio che il Milan esca dall’Europa league così da riprendere il suo cammino settimanale in campionato senza altri …straordinari. A proposito di calendario, ricordo ai più che è sempre valida una scommessa fatta con un mio amico-collega qualche mese fa. Gli avevo promesso, dinanzi a testimoni interessati, che se avessi visto, nel corso della stagione attuale della Champions league, un altro club italiano giocare il mercoledì in trasferta in Europa e il sabato sera in trasferta in campionato come accaduto per BorussiasDortmund-Milan e Genoa-Milan, avrei personalmente porto le mie scuse al bravo computer con uno striscione di complimenti! Resto in fiduciosa attesa.

GABBIONE- è sorprendente il rendimento di Matteo Gabbia in queste prime settimane del 2024, segno che il trasferimento in Spagna gli ha giovato e gli ha conferito quelle motivazioni per far accrescere la sua cifra tecnica e agonistica in particolare. Segno che qualche volta, come accadde in passato per Daniele Massaro (Sacchi lo spedì a Roma), quel tipo di scelta può trasformarsi in una mossa azzeccata. Vedere CDK per avere conferma.

ABATE DA DE ZERBI- Continuo a seguire con particolare interesse la carriera da giovane apprendista allenatore di Ignazio Abate che ha dovuto “cedere” -negli ultimi tempi- alcuni esponenti della sua formazione tipo (Zeroli, Jimenez, Simic, Camarda, Haka Traorè poi ceduto al Palermo in prestito) alla prima squadra di Pioli a causa dell’emergenza scattata in difesa per via dei tanti e noti infortuni muscolari registrati in quel reparto. Di recente Abate si è recato in visita istruttiva a Brighton, accolto dal “milanista” e “foggiano” Roberto De Zerbi, per studiare i suoi metodi di allenamentoe il suo calcio spettacolare. Già la scelta fatta da Ignazio fa capire la testa di questo ragazzo che un domani potrà ambire a fare il salto di qualità. Glielo auguro di tutto cuore.