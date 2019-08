ESCLUSIVA MN - Ag. Laxalt: "Martedì incontro con il Milan. Italia o estero? Cerchiamo un club importante"

Tra i giocatori rossoneri che potrebbero lasciare il Milan da qui al 2 settembre, giorno di chiusura del mercato, c'è Diego Laxalt, il quale sembra avere diverse pretendenti sia in Italia che all'estero. Per sapere qualcosa di più sul futuro del terzino uruguayano che il club milanista ha comprato l'estate scorsa dal Genoa, la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva il suo agente Ariel Krasouski. Ecco le sue parole: "Per ora nessuna novità, ma martedì pomeriggio abbiamo in programma un incontro a Casa Milan per parlare con la dirigenza rossonera. Italia o estero? Nessuna preferenza, l'importante è che sia un grande club".