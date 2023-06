ESCLUSIVA MN - De Santis: "Pioli ideale per Romero: giocatore tutto estro. E' un trequartista"

MilanNews.it

In merito all’approdo di Luka Romero al Milan, ormai prossimo, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Lorenzo De Santis, procuratore e intermediario sportivo, esperto di calcio sudamericano. Ecco le sue parole.

Qual è la storia di Luka Romero?

“È una storia molto interessante. Lui nasce in Messico, figlio di ex calciatore, con doppio passaporto: argentino e spagnolo”.

È “soltanto” un classe 2004, ma possiede già una significativa esperienza in Liga…

“Esattamente. Aggiungo che ha anche effettuato tutta la trafila delle nazionali Under argentine, un elemento non da poco”.

Quando ha avuto luogo la “svolta” nella sua carriera?

“Secondo me a Maiorca. Lì si è messo realmente in luce, segnando un abbondante numero di gol e mettendosi in rilievo presso vari club europei”.

Poi nel 2021 c’è la Lazio con Sarri, dove non trova molto spazio, fino a finire ai margini…

“È vero. In biancoceleste ha accumulato appena sei presenze e ha siglato un solo gol. Era chiuso dai titolari. Però ha disputato partite di Europa League e Conference. Non dimentichiamoci che, in tutto ciò, è soltanto in classe 2004…”.

Quali sono le sue caratteristiche principali?

“È un giocatore tutto estro, possiede grande talento, è brevilineo, mancino di base, in grado di partite da destra e accentrarsi”.

Come potrebbe capitalizzarlo tatticamente Pioli?

“Pioli sarebbe il tecnico ideale per lui. Nel 4-2-3-1 dell’allenatore rossonero, può occupare in maniera indistinta il ruolo di trequartista in tutte e tre le posizioni a supporto di un’unica punta”.

Sotto quali aspetti deve ancora migliorare?

“Attualmente, come tanti giocatori sudamericani, fa fatica nella fase di non possesso. Però ho percepito indirettamente grande fiducia da parte del Milan nei suoi confronti: qui c’è in ballo un contratto di quattro anni, per un calciatore appena diciannovenne. Insomma: c’è un progetto in piedi intorno a lui in casa rossonera”.